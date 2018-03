Polizei Düren / Vorrang missachtet

Vorrang missachtet

Düren - Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw ist es am Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr in der Merzenicher Straße gekommen. Dabei verletzte sich eine Person leicht.

Ein 54 Jahre alter Autofahrer aus Düren hatte zu dieser Zeit die Merzenicher Straße von Merzenich aus kommend in Richtung Düren befahren. Etwa mittig der Strecke beabsichtigte er, nach links in einen Feldweg abzubiegen. Zeitgleich näherte sich in entgegen gesetzter Richtung eine 33-jährige Merzenicherin, der der Vorrang gebührte. Dies missachtete der Abbiegende jedoch und es kam zum Crash zwischen den beiden Wagen, die in der Folge beide abgeschleppt werden mussten.

Leichtverletzt wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20300 Euro.

