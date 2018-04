Polizei Düren / Warnung vor Telefonbetrügern!

Warnung vor Telefonbetrügern!

Kreis Düren - In der Karwoche kam es im Kreisgebiet erneut zu zahlreichen versuchten Betrügereien zum Nachteil älterer Menschen.

Schwerpunkte waren dabei die Ortslagen der Gemeinde Kreuzau und die Stadt Jülich.

In allen Fällen reagierten die Angerufenen richtig: Sie wandten sich an die richtige Polizei und wurden nicht zu Opfern dieser Betrugsmasche. Etwa 40 Mal gaben die Beamten der Einsatzleitstelle Verhaltenshinweise.

Die Masche der Täter variierte bei den Anrufen. Teilweise wurden den Senioren durch falsche Polizeibeamte eingeredet, dass in der Nähe eingebrochen wurde und dass man davon ausgeht, dass es zu einem Einbruch beim Gesprächspartner kommen wird. Man solle Türen und Fenster kontrollieren. In anderen Telefonaten wurde von einer Liste berichtet, auf denen die Adresse des späteren Opfers bereits vermerkt sei. Im weiteren Gesprächsverlauf fragten die Betrüger dann nach Wertgegenständen, die man sicherheitshalber übergeben solle. Im Telefondisplay erschien oftmals auch die "110" als Nummer des Anrufers.

Die Polizei rät:

- Falls Sie in Ihrem Telefondisplay die Rufnummer der Polizei (110) gegebenenfalls mit einer Vorwahl sehen sollten, dann handelt es sich nicht um einen Anruf der Polizei. Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay.

Legen Sie sofort auf.

- Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die 110. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt. - Die Polizei erfragt telefonisch keine Bankdaten wie Kontonummer und Kontostand oder Inhalte von Schließfächern. Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Übergeben Sie unbekannten Personen NIEMALS Geld oder Wertsachen. Die Polizei wird Sie niemals auffordern, Wertsachen und Geld an einen vermeintlichen Polizisten zu übergeben. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

