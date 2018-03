Polizei Düren / Werkzeuge im Fokus von Einbrechern

Werkzeuge im Fokus von Einbrechern

Kreuzau/Vettweiß - Auf Werkzeuge und elektronische Geräte hatten es unbekannte Täter abgesehen, als sie zwischen Samstag und Montag insgesamt drei weiße Kleintransporter aufbrachen.

So geschehen in der Wewordenstraße in Drove: Diebe hebelten zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Montag, 12:30 Uhr, die Hecktür eines Fiats 250 L auf. Eine Anwohnerin hatte am Samstag, gegen 23:30 Uhr, verdächtige Geräusche wahrgenommen und bei einen Blick aus dem Fenster einen dunklen Kombi bemerkt, der in Höhe des Sportlerheims geparkt war. Ob dies im Zusammenhang mit dem Fahrzeugaufbruch steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Eine halbe Stunde reichte Unbekannten, um am Montag, zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr, in der Windener Kelterstraße die rechte Seitenscheibe eines Lieferwagens der Herstellermarke VW einzuschlagen. Sie entwendeten neben einem LED Baustrahler auch Unterhaltungselektronik und ein Navigationsgerät.

Den Diebstahl seiner Werkzeuge und Baugeräte bemerkte Montagfrüh der Fahrer eines Fiat Dukato. Diesen hatte er in der Gereonstraße in Vettweiß abgestellt. Langfinger hatten zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Montag, 07:30 Uhr, das Heckschloss des Wagens gewaltsam geöffnet und die Gegenstände gestohlen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter Telefon 02421/949-2425 in Verbindung zu setzen.

