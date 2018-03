Polizei Düren / Werkzeuge und ein Kraftrad gestohlen

Werkzeuge und ein Kraftrad gestohlen

Vettweiß - Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls, der sich am Wochenende in Froitzheim ereignete.

Der oder die Täter hatten zwischen Samstagnachmittag, 15:00 Uhr, und Montagabend, 18:00 Uhr, den Zaun zu einem Garten an der Straße Am Pesch beschädigt und anschließend das Grundstück betreten. An zwei als Lagerräumen genutzten Containern brachen sie die Schlösser auf und entwendeten darin befindliches Werkzeug sowie ein Kraftrad.

Hinweise auf den oder die Einbrecher liegen bislang nicht vor. Um das Diebesgut abtransportieren zu können, waren sie vermutlich mit einem Fahrzeug zum Tatort angereist. Hinweise zur Unterstützung der Ermittlungen nimmt die Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 entgegen.

