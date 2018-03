Polizei Düren / Wohnwagen gerieten in Brand

Wohnwagen gerieten in Brand

Heimbach - In der Nacht zum Samstag geriet nach 03.30 Uhr ein Wohnwagen auf dem Campingplatz am Rande der Ortslage Blens aus derzeit ungeklärter Ursache in Brand. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, hatte auch ein zweiter, daneben stehender Wohnwagen Feuer gefangen. Die Fahrzeuge brannten nahezu vollständig aus.

Zwei weitere Wohnwagen in unmittelbarer Nähe hatten ebenfalls durch die Hitzeentwickung Schäden davongetragen. Alle Campingplatz-Domizile waren zur Brandzeit unbewohnt, so dass keine Personen in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache dauern an.

