Polizei Düren / Wurden Einbrecher gestört?

Wurden Einbrecher gestört?

Titz - In der Ortschaft Kalrath versuchten derzeit unbekannte Täter am Freitag in ein Haus auf der Lommertzheimstraße zu gelangen. Letztlich blieb es beim Versuch.

Die Polizei sucht Zeugen. Wem sind in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 16.15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Kalrath aufgefallen? Ausweislich der polizeilich gesicherten Spuren waren der oder die Täter zunächst in den Garten eines Hauses am Ortsrand eingestiegen. Dort machten sie sich mit Hilfe von Werkzeug, dass sie zuvor aus der Garage an sich genommen hatten, an einer rückwärtigen Tür zu schaffen. Entsprechende Beschädigungen wurden festgestellt. Allerdings gelang es den Tätern nicht, in die Wohnräume einzubrechen.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen werden beim Polizeiruf 110 entgegen genommen.

