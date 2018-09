Polizei Düren / Zeugen nach Raub auf Mann mit Gipsarm gesucht

Zeugen nach Raub auf Mann mit Gipsarm gesucht

Düren - Am Freitagnachmittag ereignete sich nach Angaben eines 27 Jahre alten Geschädigten ein Raub auf offener Straße zu seinem Nachteil. Die Polizei sucht Zeugen der Straftat.

Wie der Geschädigte, ein wechselnd in Aachen und Düren ohne festen Wohnsitz aufhältiger Mann der Polizei mitteilte, sei er gegen 16.15 Uhr im Umfeld der Eisenbahnstraße/Brändströmstraße durch drei ihm unbekannte Männer beraubt worden. Er schilderte, dass ihm die drei Tatverdächtigen entgegen gekommen seien. Dann sei er attackiert, getreten und geschlagen worden. Die Täter hätten schließlich seine beim Gerangel zu Boden gefallene Geldbörse an sich genommen und seien damit zu Fuß in Richtung Bahnhof gelaufen.

Der 27-Jährige, der nach einem Armbruch bereits einen Gips trug, klagte über Schmerzen und wurde durch einen RTW zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Er beschreibt die nicht mehr im Tatumfeld angetroffenen Räuber als Heranwachsende, mit nichtdeutscher Herkunft. Alle drei sollen schwarze Collegejacken und auffällig einseitig rasierte Frisuren getragen haben. Der Haupttäter habe zudem eine hervorstechende Tätowierung am Hals.

Die Polizei bittet Augenzeugen der Tat sich zu melden, oder sonstige sachdienliche Hinweisgaben unmittelbar beim Polizeiruf 110 mitzuteilen.

