Polizei Düren / Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Düren - Am Freitag um 18.50 Uhr kam es auf der Kreuzung B 399/K 27 zwischen den Stadtteilen Rölsdorf und Birgel zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 30-jähriger Mann befuhr die K 27 aus Richtung Gürzenich und wollte nach links auf die B 399 in Richtung Düren abbiegen. Hierbei übersah er die ihm entgegenkommende 33-jährige PKW-Fahrerin aus Düren und es kam zum Zusammenstoß. Die Dürenerin erlitt ein Schleudertrauma und wurde durch einen RTW in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 7500 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

OTS: Polizei Düren newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/8 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_8.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100 Fax: 02421 949-1199