Polizei Düren / Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Jülich - Zu einem Verkehrsunfall kam es Dienstagfrüh auf der B 56 im Bereich der Altenburger Kreuzung.

Eine 46 Jahre alte Autofahrerin aus Nörvenich befuhr gegen 07:10 Uhr die B 56 aus Richtung Selgersdorf kommend in Fahrtrichtung Aldenhoven und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich B 56/ L 253 zu queren. Zu spät bemerkte sie, dass die Lichtzeichenanlage auf Rot stand. Obwohl sie noch bremste, kollidierte sie mit dem Pkw einer ihr entgegen kommenden, 61-jährigen Frau aus Aldenhoven. Diese hatte, aus Richtung Jülich nahend, an der Kreuzung nach links in die L 253 abbiegen wollen, als die Ampel für sie Grünlicht zeigte. Beide Personen blieben äußerlich unverletzt. Auf eigenen Wunsch wurde die Nörvenicherin in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und wurden von der Unfallstelle abtransportiert.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 25000 Euro.

