Polizei Düren / Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw

Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw

Hürtgenwald - Leicht verletzt wurde am Montag ein 18-jähriger Fahrradfahrer aus der Gemeinde Hürtgenwald, als er, ohne auf den Verkehr zu achten, vom Radweg auf die Straße fuhr.

Gegen 21:20 Uhr war der junge Mann auf dem kombinierten Rad- und Gehweg der Straße Germeter in Vossenack unterwegs. Da sich dort auch Fußgänger aufhielten, wollte der Fahrradfahrer diesen über die Straße ausweichen. Dabei achtete er jedoch nicht auf den in gleicher Richtung fahrenden Pkw-Verkehr. Auf der Straße kam es somit zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Auto, das von einem 50-jährigen Hürtgenwalder gelenkt wurde. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 1100 Euro.

