Polizei Düren / Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Düren - Ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer aus Düren wurde bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend schwer verletzt. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich bereits am Mittag.

Der Mann befuhr gegen 17:45 Uhr die Bismarckstraße aus Richtung Schoellerstraße in Richtung Innenstadt - ebenso wie ein 46 Jahre alter Autofahrer aus Erftstadt. Letzterer beabsichtigte, von der Straße aus nach rechts in eine Grundstückszufahrt abzubiegen. Eigenen Angaben nach hatte er sich dafür mit Blicken in den Spiegel und über die Schulter vergewissert, dass er gefahrlos auf den Geh-/Radweg abbiegen könne. Dann habe er seinen Wagen kurz gestoppt, um eine Fußgängerin passieren zu lassen. Dabei kam es zu dem Crash: der 55-Jährige prallte mit seinem Rad frontal in die rechte Fahrzeugseite des Erftstädters und kam darüber zu Fall.

Schwer verletzt musste der Radler mittels eines RTW in ein Krankenhaus gefahren und dort stationär behandelt werden. Sein Fahrrad stellten die später hinzugerufenen Polizeibeamten sicher. Er selbst konnte zum Unfallhergang noch nicht befragt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Bereits am Mittag war es zu einem ähnlichen Verkehrsunfall gekommen. Gegen 11:55 Uhr befuhr ein 16-jähriger Schüler aus Düren die Aachener Straße stadtauswärts, als aus einer Grundstückszufahrt eine 62 Jahre alte Autofahrerin rollte. Der Junge nutzte dabei den linken Fahrradschutzstreifen - also entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, als aus seiner Sicht von links die 62-Jährige kam. Diese beabsichtigte, nach rechts in Richtung der Stürtzstraße abzubiegen. Durch den Zusammenstoß kam der Dürener zu Fall und verletzte sich leicht. Sein Fahrrad stellten die Beamten später sicher. Die Frau, die ebenfalls aus Düren kommt, blieb unverletzt. Ihr Pkw war im rechten Frontbereich beschädigt, so dass die Polizei insgesamt von einem Sachschaden von etwa 1300 Euro ausgeht.

