Polizei Düren / Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Düren - Am 10.10.2018 ereignete sich gegen 13:15 Uhr auf der Kreuzauer Straße, in Höhe des dortigen Möbelhauses ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeugführer jeweils leicht verletzt wurden und nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher, ein 77-jähriger PKW-Fahrer aus Kreuzau-Bogheim kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, als er die Kreuzauer Straße geradeaus über die Einmündung Renkerstraße hinweg in Richtung Düren befuhr. Dabei kollidierte sein PKW frontal mit dem entgegenkommenden PKW einer 49-jährigen Frau aus Kreuzau, deren Fahrzeug durch die Kollision herumgeschleudert wurde und letztlich mit einem am Fahrbahnrand geparkten Transporter zusammenstieß und dort quer zur Fahrbahn zur Endlage kam. Der PKW des Unfallverursachers kollidierte im Anschluss noch mit der Hausfassade eines Bürogebäudes. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision leicht verletzt, konnten jedoch das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 11.500,-EUR geschätzt. Beide beteiligten PKW mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzauer Straße im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen insbesondere für den Verkehr in Richtung Kreuzau.

