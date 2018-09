Polizei Düren / Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Nörvenich - Am Samstagmorgen gegen 07.30 Uhr kam es auf der Frauwüllesheimer Straße in Binsfeld zu einem Auffahrunfall. An einer Baustellenampel am Ortsausgang von Binsfeld in Richtung Frauwüllesheim musste eine 39-jährige PKW-Fahrerin aus Düren verkehrsbedingt anhalten und warten. Offensichtlich durch die tiefstehende Sonne erkannte eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Nörvenich zu spät die rotlichtzeigende Baustellenampel und fuhr auf die wartenden PKW auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide PKW-Fahrerinnen verletzt. Sie wurden beide mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnten. An beiden PKW entstand Totalschaden in einer Höhe von geschätzt 25.000 Euro.

