Polizei Düsseldorf / 15-Jähriger bei Verkehrsunfall in Unterrath ...

15-Jähriger bei Verkehrsunfall in Unterrath schwer verletzt

Düsseldorf - 15-Jähriger bei Verkehrsunfall in Unterrath schwer verletzt

Montag, 17. September 2018, 7.38 Uhr

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war am Montagmorgen eine 56 Jahre alte Frau mit einem Peugeot auf der Hamborner Straße in Richtung Lichtenbroich unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Kürtenstraße überquerte zu diesem Zeitpunkt ein 15-Jähriger die Hamborner Straße. Der Peugeot erfasste den Jugendlichen, wodurch dieser verletzt auf die Straße geschleudert wurde. Laut Aussagen der Zeugen soll der Junge bei Rot über die Straße gelaufen sein. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Das angeforderte VU-Team sicherte die Unfallspuren.

