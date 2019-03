Polizei Düsseldorf / Achtung! - Trickdiebe und falsche Bettler ...

Achtung! - Trickdiebe und falsche Bettler auf der Kö unterwegs - Teures Handy gestohlen - Festnahme -Haftrichter

Düsseldorf - Achtung! - Trickdiebe und falsche Bettler auf der Kö unterwegs - Teures Handy gestohlen - Festnahme -Haftrichter

Die Düsseldorfer Polizei warnt vor Trickdieben, die zurzeit wieder ihr Unwesen auf der Düsseldorfer Königsallee treiben. Die Täter bzw. Täterinnen arbeiten oftmals mit dem sogenannten Sammel- oder Betteltrick. Gestern Mittag konnte eine 16-Jährige nach einem Handydiebstahl festgenommen werden. Die polizeibekannte Jugendliche soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihre junge Komplizin konnte entkommen.

Gestern Mittag waren die beiden jungen Frauen in einem Café an der Kö unterwegs und bettelten Touristen aus China mit einem Zettel um drei Euro an. Während des Vorgangs "zockte" eine der Frauen das Handy der Geschädigten vom Tisch. Während sie mit der Beute entkommen konnte, wurde die 16-Jährige später in der Nähe gestellt und festgehalten. Die Spezialisten des zuständigen Kriminalkommissariats haben sie heute Vormittag vernommen und sie wird nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft heute Mittag dem Haftrichter vorgeführt.

OTS: Polizei Düsseldorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/13248 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_13248.rss2

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005 Fax: 0211-870 2008 http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de