Polizei Düsseldorf / AG Tuning erneut im Einsatz - ...

Düsseldorf - "AG Tuning" erneut im Einsatz - Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte kontrollierten im Bereich der Königsallee - Zwei Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen - 17 Anzeigen

Samstag, 12. Mai 2018, 10 Uhr bis 18 Uhr

Elf Beamtinnen und Beamte der "AG Tuning" überprüften am Samstag in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr im Bereich der Königsallee hochmotorisierte Fahrzeuge, die zum Teil auffällig und/oder getunt waren. Zu diesem Zweck hatten die Polizeibeamten in Höhe des Martin-Luther-Platz eine Kontrollstelle eingerichtet, wo die Wagen (u. a. Lamborghini, Porsche, Mercedes AMG) genau "unter die Lupe genommen" wurden.

Der Einsatzleiter, Ludger Walther, betonte: "Wir haben überhaupt nichts gegen Tuning - nur müssen die Regeln und Vorschriften eingehalten werden, damit niemand gefährdet wird!"

Hier das Ergebnis der Kontrolle:

17 Fahrzeuge mit Beanstandungen

15 Anzeigen (Veränderungen an den Fahrzeugen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen)

Beschlagnahme/Sicherstellung eines Lamborghini und eines VW Golf 17 Kontrollberichte

Zwei Anzeigen (Fahrer warteten auf der Kö an der roten Ampel und ließen ihre Fahrzeuge mehrfach "aufheulen")

Sechs Verwarngelder

