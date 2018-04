Polizei Düsseldorf / Attention Pickpockets! - Achtung ...

Attention Pickpockets! - Achtung Taschendiebe! - Festnahmen auf der Messe - Haft

Montag, 16. April 2018, 13.30 Uhr

Beamte des "Einsatztrupps (ET) Schwerpunktkriminalität" konnten gestern Mittag auf der Messe zwei professionell, überregional arbeitende Taschendiebe (49 und 52 Jahre alt) aus dem Verkehr ziehen. Die aus Nordafrika stammenden Männer werden heute dem sogenannten beschleunigten Verfahren zugeführt.

Zur Mittagszeit beobachteten die erfahrenen Zivilfahnder, wie die Täter arbeitsteilig in einem Restaurant mit dem "Stuhl an Stuhl" -bzw. "Jacke an Jacke" Trick arbeiteten und einen Messegast aus Israel und einen Besucher aus Italien um ihre Geldbörsen erleichterten. Trotz eines Fluchtversuchs konnten die Beamten die Tatverdächtigen an Ort und Stelle festnehmen. Der Jüngere ist bereits Ende Januar auf der Messe in Hannover aufgefallen und festgenommen worden.

