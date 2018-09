Polizei Düsseldorf / Aufmerksamer Zeuge entdeckt artgeschützte ...

Aufmerksamer Zeuge entdeckt artgeschützte Wildkatze auf Parkplatz - Eigentumsverhältnisse und Herkunft noch unklar - Verfahren eingeleitet

Freitag, 21. September 2018, 6.30 Uhr

Einen nicht alltäglichen Einsatz erhielten heute Morgen Beamte der Polizeiinspektion Mitte, als sie zu einem Parkplatz an der Kölner Straße gerufen wurden. Hier hatte ein Zeuge auf dem Weg zur Arbeit auf einem Parkplatz hinter einer dortigen Tankstelle eine größere Tiertransportbox entdeckt, die dort abgestellt war. In der Box befand sich ein junger Serval. Kurz nachdem die Beamten eingetroffen waren, kam ein 27 Jahre alter Mann hinzu, der angab, dass er sich eigentlich mit einem entfernten Bekannten habe treffen wollen, da er von diesem eine Katze zur Pflege übernehmen sollte. Offenbar habe der Bekannte die Box um 3 Uhr nachts dort abgestellt. Auch habe er nicht gewusst, dass es sich um eine Wildkatze handelt. Es konnten weder entsprechende Papiere, noch die genaue Herkunft des Tieres ermittelt werden, sodass die Beamten eine Anzeige wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr und des illegalen Handels mit unter Artenschutz stehenden Tieren fertigten. Bei der Wildkatze soll es sich um einen drei Jahre alten männlichen Serval handeln. Dieser wurde zunächst in die Obhut des Tierheims übergeben. Mittlerweile hat das Veterinäramt eine andere Unterbringungsmöglichkeit gefunden.

