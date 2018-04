Polizei Düsseldorf / Bilk: Exhibitionist zeigte sich junger Frau ...

Bilk: Exhibitionist zeigte sich junger Frau - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Düsseldorf - Bilk: Exhibitionist zeigte sich junger Frau - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Montag, 16. April 2018, 18.50 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann zeigte sich am Montagabend, gegen 18.50 Uhr, einer jungen Frau in schamverletzender Weise auf dem Gelände der Universität. Die 21-Jährige erstattete am Dienstagnachmittag eine Anzeige.

Die Studentin war zur Tatzeit auf einem Fußweg in der Nähe des Servicepoints auf dem Campusgelände unterwegs. Hier wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Mann zog im weiteren Verlauf seine Jacke zur Seite. Er hatte den Reisverschluss seiner Hose bereits geöffnet, so dass die Frau sein entblößtes Geschlechtsteil sah. Die 21-Jährige drehte sich daraufhin um und lief davon. Der Exhibitionist habe sie, so die Studentin, nicht weiter verfolgt.

Der Verdächtige ist 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat blaue Augen. Er hat blonde mittellange Haare. Im Gesicht hat er einen starken Sonnenbrand.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005 Fax: 0211-870 2008 http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de