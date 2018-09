Polizei Düsseldorf / Bilk - Nach Raubdelikt auf Schulgelände - ...

Bilk - Nach Raubdelikt auf Schulgelände - Polizei sucht Zeugen und fahndet nach Tatverdächtigem und entwendetem Fahrrad

Mittwoch, 26. September 2018, 13.50 Uhr

Die Polizei Düsseldorf sucht Zeugen eines Raubdelikts gestern Nachmittag in Bilk und fahndet mit einem Foto nach dem entwendeten Fahrrad.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Düsseldorfer Polizei hielt sich ein 12 Jahre alter Junge auf dem Schulgelände an der Redinghovenstraße auf und entriegelte das Schloss an seinem Fahrrad, als sich ihm ein Unbekannter auf einem alten Damenfahrrad näherte. Der Mann sprach den Jungen an und bat ihn darum, eine Probefahrt machen zu dürfen. Als der 12-Jährige dies ablehnte und sein Rad festhielt, schlug der Unbekannte ihm auf die Hand und entriss das Fahrrad. Im Anschluss floh er auf dem entwendeten Rad (Dirtbike, Cube, blau) vom Schulgelände in Richtung Redinghovenstraße.

Der Täter ist 25 bis 30 Jahre alt und hat eine stabile Figur. Er hat kurze schwarze, "stoppelige" Haare und sprach gebrochen Deutsch. Er trug ein dunkelblaues Oberteil und hatte laut Angaben des Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen und/oder dem entwendeten Fahrrad nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter 0211-8700 entgegen.

