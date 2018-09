Polizei Düsseldorf / Düsseldorf-Garath - Körperverletzungsdelikt ...

Düsseldorf-Garath - Körperverletzungsdelikt - 15-Jährige schwer verletzt - Mögliche Tatverdächtige vor Ort ermittelt

Montag, 24. September 2018, 14.35 Uhr

Nach einem Körperverletzungsdelikt heute Nachmittag in Garath ermittelt die Düsseldorfer Polizei gegen zwei tatverdächtige junge Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren. Möglicherweise waren auch zwei 13-jährige Mädchen an dem Geschehen beteiligt. Eine 15-jährige Düsseldorferin wurde bei dem Geschehen so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der genaue Ablauf und der Grund des körperlichen Streits sind zurzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zur Tatzeit wurde die Polizei über Notruf zu einer größeren Schlägerei vor einem Supermarkt an der Fritz-Erler-Straße gerufen. Als die Beamten nach wenigen Minuten eintrafen, hatten sich die beteiligten Personen bereits getrennt. Ein Rettungswagen wurde angefordert und brachte die Verletzte in eine Klinik. Zeugen wiesen die Beamten auf vier Mädchen hin, die sich vom Ereignisort entfernt hatten. Sie konnten im Rahmen der Fahndung auf der Stettiner Straße angetroffen und festgehalten werden. Die Ermittlungen laufen.

