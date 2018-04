Polizei Düsseldorf / Duisburg/Düsseldorf: Öllache treibt im ...

Duisburg/Düsseldorf: Öllache treibt im Medienhafen - Hafeneinfahrt vorübergehend gesperrt - Polizei sucht Verursacher

Düsseldorf - Meldung der Wasserschutzpolizei in Duisburg:

Kurz nach 9 Uhr ging am Donnerstagmorgen (12. April) bei der Düsseldorfer Wasserschutzpolizei die Meldung über eine Öllache im Hafenwasser ein. Vor Ort zeigte sich im Bereich Medienhafen/Zollhafen ein größerer, jedoch dünner Mineralölfilm auf dem Wasser. Die alarmierte Feuerwehr brachte die Verschmutzung mit einer so genannten Schlängelanlage unter Kontrolle und saugte sie ab. Zu diesem Zweck wurde die Hafeneinfahrt für den Schiffsverkehr vorübergehend gesperrt. Ermittlungen nach dem Verursacher der Verunreinigung verliefen trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers bisher erfolglos. Das zentrale Kriminalkommissariat der WSP ist eingeschaltet und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0203-2800. Mit der Freigabe des Hafenbeckens ist in den Abendstunden zu rechnen.

