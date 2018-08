Polizei Düsseldorf / Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz ...

Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf - Heute - 15.30 Uhr -

Düsseldorf - Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Tötungsdelikt in Bilk - 44-jähriger Tatverdächtiger weiterhin flüchtig - Ermittler stellen aktuellen Sachstand vor und weiten Suche mit einer Öffentlichkeitsfahndung aus

Pressemeldung v. Montag, 20. August 2018 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4039293

Nach dem gewaltsamen Tod einer 36-jährigen Frau in Bilk sucht die Polizei weiterhin nach dem 44 Jahre alten mutmaßlichen Täter. Dieser hatte am Montagmorgen sein Opfer so schwer mit einem Messer verletzt, dass es nur wenig später in einer Klinik starb.

Polizei und Staatsanwaltschaft werden Sie heute Nachmittag nicht nur über weitere Einzelheiten zu dem gestrigen Geschehen informieren, sondern auch die Suche nach dem Täter mit einer Öffentlichkeitsfahndung erweitern. Ein Foto des Tatverdächtigen wird sowohl während der Pressekonferenz gezeigt, als auch über das Presseportal zur Verfügung gestellt werden.

Wann: Dienstag, 21. August 2018, 15.30 Uhr

Wo: Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf, Raum 182, 1. Etage

