Polizei Düsseldorf / Einladung zur heutigen Pressekonferenz - ...

Einladung zur heutigen Pressekonferenz - Polizei und Staatsanwaltschaft gelingt Schlag gegen kriminellen Clan und internationale Kfz-Kriminalität

Düsseldorf - Düsseldorf/NRW/Europa - Polizei und Staatsanwaltschaft gelingt Schlag gegen kriminellen Clan und internationale Kfz-Kriminalität - Illegale Autowerkstätten ausgehoben - Ersatzteile gestohlener Pkw sichergestellt - Über 4 Millionen Euro Schaden

Seit April dieses Jahres ermitteln die OK-Abteilung (Organisierte Kriminalität) der Staatsanwaltschaft und das Düsseldorfer Fachkommissariat für Kfz-Kriminalität gegen Mitglieder eines libanesischen Clans. Die Männer stehen im Verdacht gestohlene hochwertige Autos in illegalen Werkstätten, unter anderem in Lierenfeld, ausgeschlachtet und sie in Einzelteilen weiterverkauft zu haben. Der Beuteschaden, der in Düsseldorf, in ganz Nordrhein-Westfalen und in Teilen des benachbarten europäischen Auslands entwendeten Fahrzeuge, beläuft sich auf über 4 Millionen Euro.

Nachdem gestern die Ermittler zum wiederholten Mal Durchsuchungsaktionen in Werkstätten und auf Betriebsgeländen im Düsseldorfer Stadtgebiet durchgeführt haben, wollen Ihnen die Staatsanwaltschaft und die Polizei heute in einer Pressekonferenz die Ergebnisse der Ermittlungen vorstellen. Fotos und Videomaterial werden gezeigt und bereitgestellt. Wenn gewünscht - bitte Speichermedien mitbringen!

Wann: Heute, 14 Uhr Wo: Polizeipräsidium Düsseldorf, Haroldstr. 5, 40213 Düsseldorf

