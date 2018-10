Polizei Düsseldorf / Essen - A 42 - Ladungsverlust durch ...

Essen - A 42 - Ladungsverlust durch Gefahrguttransporter - Autobahn über Stunden gesperrt - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf - Zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte gestern Nachmittag der Austritt von Gefahrgutstoff aus einem Lkw auf der A 42 bei Essen. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Kamp-Lintfort konnte erst heute, gegen 11 Uhr, aufgehoben werden.

Den Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf zufolge belud ein 30 Jahre alter Berufskraftfahrer in Herne seinen Tanklastzug mit rund 23 Tonnen Isophoronediamin. Von Herne aus befuhr er dann die A 42 in Richtung Kamp-Lintfort. Unmittelbar hinter dem Autobahnkreuz Essen-Nord stellte er gegen 15.45 Uhr fest, dass aus dem Tankauflieger die hoch giftige und ätzende Flüssigkeit austrat. Wie später ermittelt werden konnte, war für den Ladungsverlust ein nicht ordnungsgemäß verschlossener Domdeckel ursächlich. Nach Rücksprache mit der Berufsfeuerwehr Essen wurde die Richtungsfahrbahn Kamp-Lintfort der A 42 gesperrt. Sie schätzt den Gefahrenstoff als umweltgefährdend ein. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht. Der Verkehr wurde am Autobahnkreuz Essen-Nord abgeleitet. Für die Sperrmaßnahmen und die Reinigung der Fahrbahn wurde die Autobahnmeisterei Gelsenkirchen angefordert. Eine Überprüfung der Fahrtstrecke des Gefahrguttransporters durch die Autobahnpolizei ergab, dass die Fahrbahn bereits ab der Anschlussstelle Gelsenkirchen leicht verunreinigt war. Die erforderliche Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn traf gegen 21.30 Uhr am Ereignisort ein. Die Reinigung der Fahrbahn dauert zur Stunde noch an. Die Vollsperrung konnte heute, gegen 11 Uhr, aufgehoben werden. Der Verkehr fließt aktuelle einspurig in Richtung Kamp-Lintfort. Die längste Stauausdehnung betrug sieben Kilometer.

