Polizei Düsseldorf / Fahrradunfälle in der Landeshauptstadt - ...

Fahrradunfälle in der Landeshauptstadt - Steigerung um 20 Prozent - Polizei wendet sich mit Präventionshinweisen an Radfahrer

Die Verkehrsspezialisten der Polizei Düsseldorf nehmen die gestiegene Zahl der Verkehrsunfälle, an denen Fahrradfahrer beteiligt waren zum Anlass, sich mit Präventionshinweisen an die Radler in der Landeshauptstadt zu wenden.

Viele Menschen nutzten in diesem Jahr das sonnige und trockene Wetter, um sich auf Rädern und Pedelecs im Stadtgebiet fortzubewegen. Dies ist unter anderem ein Grund dafür, dass die Verkehrsunfälle unter Beteiligung dieser Verkehrsteilnehmer um zwanzig Prozent gestiegen sind.

Die Polizei gibt Radlern folgende Hinweise:

- Fahren Sie immer unter Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln sowie vorrausschauend und umsichtig!

- Nutzen Sie die richtige Fahrbahnseite (die falsche Benutzung der Fahrbahn stellt die häufigste Unfallursache dar)!

- Fahren Sie immer mit einem verkehrssicheren Fahrrad!

- Tragen Sie einen Fahrradhelm. Dieser kann vor schweren Verletzungen schützen und die Verletzungsgefahr minimieren!

