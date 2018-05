Polizei Düsseldorf / Flingern-Süd - Betrunkene Einbrecher beim ...

Flingern-Süd - Betrunkene Einbrecher beim Lebensmitteldiscounter stehlen Schnaps und Zigaretten - Festnahmen - Haftrichter

Dienstag, 8. Mai 2018, 23.05 Uhr

Mehr als zwei Promille pusteten gestern Abend zwei 29-Jahre alte Männer in das Alkoholtestgerät der Polizei. Sie sind verdächtig, zuvor in ein Lebensmitteldiscounter an der Albertstraße eingebrochen und Spirituosen und Zigaretten entwendet zu haben. Die beiden polizeibekannten Männer sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zur Tatzeit wurden die Beamten der Polizeiinspektion Nord wegen einer Alarmauslösung zu dem Supermarkt gerufen. Als sie eintrafen, waren die Beschuldigten bereits gewaltsam in das Geschäft eingedrungen und hatten sich an den Waren zu schaffen gemacht. Vorher entnahmen sie aus dem Kassenbereich mehrere Plastik- und Stofftragetaschen. Sie brachen die Vorhängeschlösser der drei Zigarettenregale auf und befüllten die Plastiktüten mit zahlreichen Zigarettenschachteln. Die Stofftragetaschen befüllten sie mit diversen Spirituosen (vornehmlich Whiskey- und Wodkaflaschen) im Gesamtwert von fast 1000 Euro. Dabei stellten die Beamten sie. Einer der beiden hat bereits vier Haftstrafen wegen ähnlicher Delikte verbüßt. Die aus Polen stammenden Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

