Polizei Düsseldorf / Friedrichstadt: Fahrradfahrerin und ...

Friedrichstadt: Fahrradfahrerin und Fußgängerin kollidierten - Beide Frauen verletzt - Zeugen gesucht

Düsseldorf - Friedrichstadt: Fahrradfahrerin und Fußgängerin kollidierten - Beide Frauen verletzt - Zeugen gesucht

Donnerstag, 23. August 2018, 9.30 Uhr

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit eine 45 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad auf der Friedrichstraße in Richtung Graf-Adolf-Straße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt ging eine 36-Jährige an der Kreuzung Friedrichstraße/Fürstenwall über die dortige Fußgängerfurt in Richtung Elisabethstraße. Dabei wurde sie von der Radfahrerin erfasst. Die 36-Jährige stürzte in der Folge auf die Straße und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird. Laut Angaben der 36-Jährigen hatte die Fußgängerampel zum Zeitpunkt des Unfalls Grünlicht gezeigt. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 0211-8700 zu melden.

