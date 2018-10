Polizei Düsseldorf / Friedrichstadt - Unbekannte erbeuten ...

Friedrichstadt - Unbekannte erbeuten Tageseinnahmen bei Raub in Lebensmitteldiscounter - Angestellte durch Reizgas verletzt

Düsseldorf - Den Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge hielten sich am Freitag, 12. Oktober 2018, gegen 18.30 Uhr, zwei bislang unbekannte Täter in einem Supermarkt an der Corneliusstraße auf. Sie versteckten sich in einem Aufenthaltsraum, bis eine Angestellte diesen betrat, bedrohten die 22-Jährige mittels Pfefferspray und verlangten die Herausgabe des Geldes aus dem Tresor. Die Geschädigte händigte daraufhin mehrere hundert Euro in Scheinen und Münzgeld in eine von den Tätern mitgebrachte Sporttasche aus. Die Männer nahmen die Sporttasche, sprühten der jungen Frau noch mit dem Reizgas ins Gesicht und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte erlitt Reizungen der Augenschleimhäute und wurde am Tatort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Sie beschrieb die Täter wie folgt:

Beide Personen männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Sie hatten dunkles Haar und waren mit dunklen Jogginganzügen bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0211/8700 entgegen.

