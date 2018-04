Polizei Düsseldorf / Garath - Schneller Ermittlungserfolg - ...

Garath - Schneller Ermittlungserfolg - Tatverdächtiger nach Raubtat festgenommen - Haftrichter

Düsseldorf - Samstag, 28. April 2018, 6.10 Uhr

Nach einer Raubtat in Garath konnte im Rahmen der Ermittlungen ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Er hatte zuvor einem Fahrgast in der S-Bahn ein Handy gestohlen und diesen anschließend mit Pfefferspray attackiert.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 24-Jähriger am frühen Samstagmorgen in der S-Bahn S6 von Köln in Richtung Essen unterwegs. Als er für wenige Augenblicke eingeschlafen war, bemerkte er beim Aufwachen den Verlust seines Handys. Gleichzeitig "lugte" das Telefon aus dem Hosenbund eines weiteren Fahrgastes. Darauf angesprochen gab der Mann an, dass es sich um sein eigenes Handy handeln würde und verließ sogleich am S-Bahnhof Garath die Bahn. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf und stellte ihn an der Emil-Barth-Straße erneut zur Rede. Daraufhin zog der Verdächtige plötzlich eine Dose mit Pfefferspray und setzte es gegen den 24-Jährigen ein. Es entstand eine Rangelei, bei der beide Männer zu Boden gingen. Anschließend flüchtete der rabiate Dieb und ließ das gestohlene Handy sowie die Spraydose zurück. Durch die Befragung von Zeugen verdichteten sich schnell die Hinweise, dass der Flüchtige sich in der Wohnung einer Bekannten in unmittelbarer Nähe aufhalten könnte. Die Frau öffnete den Beamten bereitwillig die Tür und verneinte die Anwesenheit des Gesuchten, dennoch stimmte sie einer Absuche ihrer Wohnung zu. Versteckt in einem Bettkasten konnte der Verdächtige schließlich angetroffen und festgenommen werden. Es handelt sich um einen drogenkranken 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen einer anderen Raubtat vor. Er wird dem Haftrichter vorgeführt.

