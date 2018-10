Polizei Düsseldorf / Halloween in der Düsseldorfer Altstadt - ...

Halloween in der Düsseldorfer Altstadt - Innenminister Herbert Reul besucht die Polizeiinspektion Mitte und schildert Eindrücke vom Einsatzgeschehen

Düsseldorf - Einladung zum Presse- und Fototermin

In der Düsseldorfer Altstadt finden an Halloween erfahrungsgemäß zahlreiche Feierlichkeiten statt. Auch in diesem Jahr werden deutlich mehr Besucher und Feiernde als an einem "normalen" Wochenende erwartet. Die Düsseldorfer Polizei rechnet mit einem erhöhten Einsatzaufkommen und ist mit verstärkten Kräften im Innenstadtbereich präsent.

Innenminister Herbert Reul möchte sich persönlich einen Überblick über das Einsatzgeschehen in der Düsseldorfer Altstadt verschaffen.

Zu einem Fototermin mit dem Minister und der Möglichkeit sich diese Eindrücke schildern zu lassen, laden wir Sie herzlich ein.

Wann: Heute, 31. Oktober 2018, 23.30 Uhr Wo: Marktplatz (vor dem Jan-Wellem-Denkmal) 40213 Düsseldorf-Altstadt

