Polizei Düsseldorf / Hassels - Falscher Anstreicher überfällt ...

Düsseldorf - Hassels - Falscher Anstreicher überfällt Seniorin in Treppenhaus - Unbekannter flüchtet samt Beute - Polizei bitte um Zeugenhinweise

Dienstag, 12. Juni 2018, 16.10 Uhr

Nach einem Raubüberfall gestern Nachmittag in dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Hassels blieb eine Seniorin glücklicherweise körperlich unversehrt. Ein Unbekannter hatte sich mit einer Masche das Vertrauen der 75-Jährigen erschlichen und war in das Haus gelangt. Der Tatverdächtige entwendete die Handtasche der Frau und flüchtete vermutlich in Richtung Ferdinandstraße in den dortigen Park. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zur Tatzeit kehrte die Seniorin zu ihrer Wohnung an der Fröhlenstraße zurück, als ein Unbekannter gemeinsam mit ihr den Hausflur betrat. Er gab vor, Anstreicher zu sein und sich die Wände im Haus anschauen müssen. Zunächst begab sich der Mann mit der 75-Jährigen in die erste Etage des Mehrfamilienhauses. Als der Frau das Ganze seltsam vorkam und den Unbekannten aufforderte das Haus zu verlassen, reagierte er aggressiv und stieß die Frau von sich weg. Gleichzeitig entwendete er die Handtasche der Seniorin und flüchtete aus dem Haus. Die Tasche wurde durch eine Passantin in dem Park an der Ferdinandstraße aufgefunden. Der Kriminelle hatte offensichtlich das Bargeld entnommen und die Handtasche "entsorgt". Die Kriminalpolizei erschien am Tatort und sicherte die Spuren. Die Spezialisten des Raubkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter ist etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er ist circa 1,75 Meter groß und hat eine normale Statur. Er ist laut Angaben der Geschädigten Schwarzafrikaner. Er war bei der Tat dunkel gekleidet und trug helle Schuhe. Er führte einen hellen Schirm mit.

Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter 0211-8700 erbeten.

