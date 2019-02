Polizei Düsseldorf / Heerdt - Einbruch in Autohaus - Täter ...

Heerdt - Einbruch in Autohaus - Täter entkommen mit zwei entwendeten SUV - Polizei sucht dringend Zeugen

Düsseldorf - Vier bislang unbekannte, maskierte Personen brachen am Freitag, 15. Februar 2019, gegen 22.45, in die Werkstatt eines Autosalons an der Schleidener Straße im Stadtteil Heerdt ein. Hier entwendeten sie ersten Erkenntnissen zufolge einen Jeep Wrangler und einen Jeep Cherokee. Dazu noch mehrere Sätze Winterreifen, sowie einen Tresor mit Fahrzeugschlüsseln. Diese wurden in einem Alfa Romeo Stelvio, etwa 150 Meter vom Tatort entfernt, aufgefunden. Auch dieses SUV wurde zunächst entwendet, musste aber mit einem Defekt von den Tätern zurückgelassen werden. Die Fachleute gehen davon aus, dass der Tresor entweder mit einem Trennschleifer oder mittels "heißer Arbeit" (Schneidbrenner, etc.) geöffnet wurde.

Die Ermittler suchen dringend Zeugen und fragen:

Wer hat in der Zeit von Freitag, 15. Februar 2019, 22.45 Uhr bis Samstag, 5 Uhr, verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Aktivitäten (evt. helle Lichtscheine oder Werkzeuggeräusche) im Bereich der Schleidener Straße beobachtet/gehört?

Wer hat im Umkreis von circa 100 Kilometern auffällige Personen bei Tankvorgängen (an Tankstellen oder am Fahrbahnrand mittels Kanister) beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zu den Verdächtigen, den Fahrzeugen und deren Standort geben?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0211/8700 entgegen.

OTS: Polizei Düsseldorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/13248 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_13248.rss2

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005 Fax: 0211-870 2008 http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de