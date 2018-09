Polizei Düsseldorf / Holthausen - Tödlicher Unfall mit der U 71 ...

Holthausen - Tödlicher Unfall mit der U 71 an der Haltestelle - 81-Jährige stirbt am Unglücksort - Ermittlungen dauern an - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf - Holthausen - Tödlicher Unfall mit der U 71 an der Haltestelle - 81-Jährige stirbt am Unglücksort - Ermittlungen dauern an - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Ihre Berichterstattung seit gestern (1.9.)

Samstag, 1. September 2018, 11.43 Uhr

Nach dem tödlichen Unfall gestern Mittag mit der U 71 an der Haltestelle "Holthausen" an der Bonner Straße dauern die Ermittlungen zur Feststellung des genauen Unfallhergangs an. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war vor Ort und sicherte Spuren. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter haben sich bislang nicht ergeben. Der 43-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und musste versorgt werden.

OTS: Polizei Düsseldorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/13248 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_13248.rss2

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005 Fax: 0211-870 2008 http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de