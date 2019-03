Polizei Düsseldorf / Kamp-Lintfort/Moers, A42 , 20. ...

Kamp-Lintfort/Moers, A42 (Dortmund), 20. März 2019, 07.39 Uhr Folgemeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der A42 zwischen Kreuz Kamp-Lintfort und Anschlussstelle Moers-Nord

Düsseldorf - Wie bereits berichtet, prallten nach ersten Informationen heute Morgen, 07.39 Uhr, bei Kamp-Lintfort auf der A42 in Richtung Dortmund drei Lkw aufeinander.

Ein beteiligter Lkw hatte Gefahrgut geladen. Gefahrstoffe sind bislang jedoch nicht ausgetreten. Die A42 ist in Richtung Dortmund zurzeit voll gesperrt. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn dauert voraussichtlich bis 13.00 Uhr an. Die Bergungsarbeiten dauern momentan an. Der verletzte Lkw-Fahrer ist mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der vor Ort eingesetzte Rettungshubschrauber ist mittlerweile wieder gestartet. Ein Hubschrauber der Polizei ist über der Unfallstelle ebenfalls eingesetzt. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer dringend eine Rettungsgasse frei zu halten und auf den Verkehrswarnfunk zu achten. Momentan kommt es im Bereich der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsstörungen.

OTS: Polizei Düsseldorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/13248 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_13248.rss2

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005 Fax: 0211-870 2008 http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de