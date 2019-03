Polizei Düsseldorf / Lichtenbroich: Schneller Fahndungserfolg - ...

Lichtenbroich: Schneller Fahndungserfolg - 44-jähriger Tatverdächtiger nach Belästigung eines Jungen festgenommen - U-Haft

Donnerstag/Freitag, 21./22. März 2019

Kriminalbeamte des Kommissariats 12 der Düsseldorfer Polizei nahmen am Freitagnachmittag einen 44-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, einen Tag zuvor einen zwölfjährigen Jungen in der Nähe eines Sportplatzes sexuell belästigt zu haben. Der Junge ist körperlich unversehrt. Der 44-Jährige wurde heute dem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte.

Der Zwölfjährige hatte am Donnerstagnachmittag auf einer Bank in der Nähe eines Sportplatzes gesessen, als er von dem Täter angesprochen wurde. Der Mann setzte sich neben den Jungen und fasste ihn im weiteren Verlauf mehrfach an. Er überzeugte den Zwölfjährigen sodann ihn noch ein Stück zu begleiten. In diesem Moment kamen weitere Kinder des Weges, woraufhin der Junge die Chance ergriff und weglief. Auch der Tatverdächtige entfernte sich. Der völlig geschockte Junge informierte seinen Vater, der die Polizei alarmierte.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass Zeugen den Verdächtigen schon mehrfach am Sportplatz zu Trainingszeiten gesehen hatten. Daher observierten die Beamten am Freitag den Sportplatz und die Umgebung. Aufgrund der guten Beschreibung konnten sie gegen 15.45 Uhr den 44-jährigen deutschen Tatverdächtigen festnehmen. Der Mann ist bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Er wurde vernommen, heute dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

