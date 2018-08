Polizei Düsseldorf / ***Meldung aus dem Bereich der ...

***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** A 44 - Jüchen - Verkehrsunfall am Stauende - Vier Fahrzeuge beteiligt - Vier Menschen zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf - ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** A 44 - Jüchen - Verkehrsunfall am Stauende - Vier Fahrzeuge beteiligt - Vier Menschen zum Teil schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Sperrungen - Staus

Freitag, 24. August 2018, 15.04 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der A 44 in Fahrtrichtung Kassel wurden zwei Menschen schwer und zwei Menschen leicht verletzt. Eine Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Richtungsfahrbahn wurde für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf bildete sich zwischen den Autobahndreiecken Jackerath und Holz ein Rückstau auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Diesen übersah der aus den Niederlanden stammende 20-jährige Sattelzugfahrer und fuhr auf einen VW Crafter auf, welcher von einem 49-jährigen Mann, ebenfalls aus den Niederlanden stammend, geführt wurde. Durch den Aufprall wurde der Crafter auf einen Seat einer 38-jährigen Frau aus Moers geschoben. Der Seat wurde dadurch auf den linken Fahrstreifen geschleudert und touchierte einen VW Polo, in welchem sich eine 25-jährige Frau und ein 25 Jahre alter Mann aus Langenfeld befanden. Der Fahrer des VW Crafters wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Seat wurde ebenfalls schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die beiden Insassen des VW Polo verletzten sich leicht.

Die Richtungsfahrbahn Kassel wurde bis 17:15 Uhr voll gesperrt. Das größte Stauausmaß betrug zehn Kilometer auf der A61 in Richtung Venlo, sowie sechs Kilometer auf der A44 in Richtung Kassel.

