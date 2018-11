Polizei Düsseldorf / +++Meldung aus dem Bereich der ...

+++Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei+++ - Mönchengladbach - A 61 / A 46 - Autobahndreieck Wanlo - Umgestürzter Lkw sorgt für lange Staus - Ein Leichtverletzter - 70.000 Euro Schaden

Düsseldorf - +++Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei+++ - Mönchengladbach - A 61 / A 46 - Autobahndreieck Wanlo - Umgestürzter Lkw sorgt für lange Staus - Ein Leichtverletzter - 70.000 Euro Schaden

Dienstag, 20. November 2018, 21.55 Uhr bis Mittwoch, 21. November 2018, 8 Uhr

Ein gestern Abend im Autobahndreieck Wanlo umgestürzter Lkw sorgte heute Morgen für lange Staus auf der A 61 und der A 46. Nach Auskunft der Autobahnpolizei staute sich der Verkehr auf der A 61 in Richtung Koblenz auf einer Länge von bis zu 13 Kilometern.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei befuhr der aus Rumänien stammende 31-jährige Mann mit seinem Sattelzug den rechten von zwei Fahrstreifen in Richtung Koblenz. In der Rechtskurve im Autobahndreieck Mönchengladbach-Wanlo von der A 61 (Mönchengladbach) kommend in Richtung A 46 (Neuss) geriet er aus bislang unklarer Ursache ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kippte der Sattelzug auf die linke Seite und prallte gegen die linksseitig angebrachte Schutzplanke. Der Lkw kam auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus der Zugmaschine befreien und wurde leicht verletzt in ein Rheydter Krankenhaus gebracht. Der Sattelzug war mit circa 20 Tonnen Tiefkühlware beladen.

Während der aufwendigen Bergung musste die Richtungsfahrbahn zur A 46 bis gegen 8 Uhr am Morgen gesperrt werden.

