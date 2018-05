Polizei Düsseldorf / +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Duisburg ...

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Duisburg - A 40 in Richtung Dortmund - Lkw-Unfall - Lange Sperrung - Lange Staus

Düsseldorf - +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Duisburg - A 40 in Richtung Dortmund - Lkw-Unfall - Lange Sperrung - Lange Staus

Dienstag, 29. Mai 2018, seit 12 Uhr

Nach einem Lkw-Unfall heute Mittag auf der A 40 bei Duisburg dauern die Bergungsarbeiten noch voraussichtlich bis in die späten Nachmittagsstunden an. Der Verkehr staut sich auf der A 40 bis über das Autobahnkreuz Moers (A 40 und A 57). Die Ausweichstrecken (u.a. A 42) sind überlastet. Dort staut es sich ebenfalls. Zwei Personen wurden verletzt. Die Polizei ist im Moment damit beschäftigt zumindest ein bis zwei Fahrstreifen wieder freizugeben.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wollte zur Unfallzeit ein Lkw-Fahrer (Alter unbekannt) mit seinem Tanklastzug die A 40 an der Anschlussstelle DU-Neuenkamp verlassen. Aus bislang ungeklärter Ursache beachtete er die in der Ausfahrt stehenden Lkw nicht. Um eine Kollision zu verhindern, wich er nach links aus, kollidierte jedoch seitlich mit einem anderen Lkw, der auf einen stehenden Abschleppwagen geschoben wurde. Die Verzögerungsspur und die Hauptfahrbahn waren und sind betroffen. Seit 15 Uhr ist der linke Fahrstreifen in Richtung Dortmund wieder frei.

OTS: Polizei Düsseldorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/13248 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_13248.rss2

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005 Fax: 0211-870 2008 http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de