Polizei Düsseldorf / Messeparkplatz - Falsche Kriminalbeamte ...

Messeparkplatz - Falsche Kriminalbeamte berauben schwedische Touristen - Fahndung bislang ergebnislos

Düsseldorf - Unter der Legende Kriminalbeamte zu sein und Kontrollen hinsichtlich Falschgeldes und Drogenschmuggels durchzuführen, durchsuchten zwei bislang unbekannte Männer am Freitagnachmittag Touristen aus Schweden und nahmen ihnen mehrere hundert Euro Bargeld ab. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg.

Am Freitag, gegen 15.30 Uhr, parkten zwei Schweden (60 und 65 Jahre) auf dem P2 an der Straße Stockumer Höfe, als sie plötzlich von zwei Unbekannten angesprochen wurden. Die Männer behaupteten Polizeibeamte auf der Suche nach Drogen und Falschgeld zu sein. Auf irritierte Nachfragen der Touristen reagierten die beiden äußerst aggressiv, so dass die Opfer sich nicht weiter zur Wehr setzten und die "Maßnahme" über sich ergehen ließen. Bei der Durchsuchung steckten sich die falschen Kriminalbeamten heimlich mehrere hundert Euro ein, sprangen dann sogleich ohne ein weiteres Wort in ihren Wagen, einen blauen Renault Laguna, und rasten in Richtung A 44 davon. Die Täter werden von den Geschädigten als 30 bis 40 Jahre alt und als Südländer beschrieben. Sie trugen dunkle Jacken und hatte Dreitagbärte. Einer hatte eine Baseball-Kappe auf.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0211/8700 entgegen.

