Polizei Düsseldorf / Mit Pkw auf Polizeibeamte zugefahren - ...

Mit Pkw auf Polizeibeamte zugefahren - Festnahmen - Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts versuchter Tötungsdelikte

Gleich mehrere Verkehrssachverhalte beschäftigen sowohl die Spezialisten des Verkehrskommissariats als auch die Ermittler der Kriminalpolizei. In zwei Fällen kam es zu durch das Zufahren auf Polizeibeamte zur Gefährdung der Einsatzkräfte. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen und ihre Vorführung beim Haftrichter wegen eines versuchten Tötungsdelikts wird geprüft.

Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Polizeistreife gegen 5.15 Uhr auf der Königsallee ein Mercedes, dessen Fahrer beim Ausparken offensichtlich einen anderen Pkw beschädigt hatte. Als die Beamten den Fahrer ansprechen und eine Weiterfahrt unterbinden wollten, rangierte dieser kurz hin und her und beschleunigte plötzlich sein Fahrzeug mit einem lauten Aufheulen des Motors. Ein Polizist wurde dabei auf die Motorhaube "aufgeladen" und zur Seite geschleudert. Glücklicherweise kam es hierbei nicht zu schweren Verletzungen. Umgehend nahmen die Beamten mit Unterstützung weiterer Streifenwagen die Verfolgung des Pkw durch das Stadtgebiet auf. Auf der Danziger Straße verlor der Fahrer dann an der Ausfahrt Kalkum die Kontrolle über das Auto und der Mercedes landete im Grünstreifen. Von den weiter zu Fuß flüchtenden zwei Insassen konnte einer (29 Jahre alt) umgehend festgenommen werden, der zweite (26 Jahre alt) wurde in einem Waldstück durch einen Diensthund gestellt. Hierbei wurde er durch einen Biss verletzt. Beiden Festgenommenen wurden Blutproben hinsichtlich Alkohol- und/oder Drogenkonsum entnommen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der ältere der beiden das Fahrzeug gesteuert haben muss. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts, eine Vorführung beim Haftrichter ist geplant.

Bereits gestern kam es auf der Elisabethstraße zu einer ähnlich gefährlichen Situation. Um 6 Uhr morgens wollten Beamte im Rahmen einer Standkontrolle einen Audi und dessen Fahrer überprüfen. Dieser beschleunigt plötzlich sein Auto und fuhr dann auf einen mit Anhaltestab und Leuchtweste ausgerüsteten Polizisten zu. Dieser konnte durch einen Sprung zur Seite eine Kollision vermeiden, wurde allerdings dennoch leicht am Arm touchiert. Der Beamt verletzte sich leicht und bleibt zunächst dienstfähig. Der Audi wurde mit überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Kniebrücke gesteuert und dann während der eingeleiteten Fahndung verlassen an der Kavalleriestraße aufgefunden. Dank guter Zeugenhinweise konnte im Nahbereich der Fahrer gestellt werden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach ersten Vortests dürfte er unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auch hier besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Er wird ebenfalls dem Haftrichter vorgeführt.

