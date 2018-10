Polizei Düsseldorf / Nach Fahrraddiebstahl: Cleveres Ehepaar ...

Nach Fahrraddiebstahl: Cleveres Ehepaar entdeckt Fahrrad beim Online-Anzeigenmarkt und schaltet Polizei ein - Vier Jugendliche gestellt - Anzeige - Fahrrad wieder zurück

Freitag, 21. Oktober 2018

Beamte des Einsatztrupps der Polizeiinspektion Nord konnten in Zusammenarbeit mit einem cleveren Ehepaar aus Unterrath vier Jugendliche nach einem Fahrraddiebstahl dingfest machen. Gegen das Quartett wird nun wegen des Verdachts der Bandenhehlerei ermittelt.

Am Freitagmorgen stellte das Ehepaar den Diebstahl des Mountainbikes des Mannes fest, welches auf dem Grundstück gestanden hatte. Bereits am Nachmittag fand die 40-jährige Düsseldorferin heraus, dass das Fahrrad schon bei einem Online-Anzeigenmarkt zum Verkauf angeboten wurde. Sie nahm Kontakt mit dem Verkäufer auf und "schaltete" die Polizei ein. Im weiteren Verlauf wurde der Verkäufer gebeten, das Fahrrad noch am Freitag zu verkaufen. Zeit und Ort wurden vereinbart und zusammen mit einer Zivilbeamtin machte sich die 40-Jährige auf den Weg zur Gladbacher Straße, wo der Kauf und die Übergabe des Rads an der dortigen Haltestelle vorgesehen waren. Am Treffpunkt angekommen, konnten weitere Zivilstreifen beobachten, dass vier Jugendliche die beiden Frauen im Auge hatten und das Umfeld genau sondierten. Erst nach zehn Minuten kam einer der Jugendlichen auf die Frauen zu, präsentierte das Fahrrad und gab an, es im Auftrag eines Freundes zu verkaufen. Nur wenige Sekunden später "schlugen" die Beamten zu und setzten die Vier fest.

Bei dem angebotenen Fahrrad handelte es sich tatsächlich um das gestohlene Mountainbike des Paares, das direkt noch vor Ort wieder übergeben werden konnte.

Die Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren wurden zunächst mit zur Wache genommen. Hier wurden ihre Personalien überprüft sowie ihre Erziehungsberechtigten informiert. Die Vier sind polizeibekannt. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der Bandenhehlerei verantworten.

