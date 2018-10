Polizei Düsseldorf / Nach Körperverletzungsdelikt in Stadtmitte - ...

Nach Körperverletzungsdelikt in Stadtmitte - Drei weitere Festnahmen in Baden-Württemberg - Haftrichter

Düsseldorf - Gemeinsame Pressemeldung von Polizei Düsseldorf und Staatsanwaltschaft

Nachdem Mitte September dieses Jahres ein 36-Jahre alter Tatverdächtiger in Valencia festgenommen worden war, haben die Ermittler der "MK Stein" nun auch seine mutmaßlichen drei Komplizen ausfindig machen können. Polizisten nahmen die drei heute in Tuningen (Baden-Württemberg) fest. Sie stehen im Verdacht, Ende August einen Mann im Bereich der Steinstraße schwer verletzt zu haben. Sie wurden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Intensive Ermittlungsarbeit führte die Beamten der Kriminalpolizei zu weiteren drei Tatverdächtigen, die am 28. August auf der Steinstraße einen 23-Jährigen so schwer verletzt haben sollen, dass er mit notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Beschuldigten im Alter von 23, 26 und 28 Jahren konnten heute Morgen mithilfe eines Spezialeinsatzkommandos in Tuningen in einer Wohnung festgenommen werden. Einer der drei leistete leichten Widerstand. Gegen die Männer waren zuvor Haftbefehle erlassen worden. Die Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft.

