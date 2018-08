Polizei Düsseldorf / Nach Messerangriff in Straßenbahn - ...

Nach Messerangriff in Straßenbahn - Tatverdächtiger in forensischer Einrichtung untergebracht - Ermittler suchen weitere Zeugen sowie eine Frau aus der Bahn

Düsseldorf - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Seit gestern Vormittag haben die Spezialisten der Mordkommission "MK 709" mit Hochdruck ermittelt und eine Vielzahl an Zeugen vernommen und Spuren ausgewertet. Der festgenommene 54-Jährige wurde gestern durch einen forensischen Sachverständigen begutachtet und heute Mittag mit dem Ziel der Unterbringung in einer entsprechenden Einrichtung dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Beschluss zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Bei der Vernehmung von Zeugen ergaben sich Hinweise, dass der 54-Jährige in der Straßenbahn versucht hatte, zwei weitere Frauen zu attackieren. Dies scheiterte offenbar an deren eigener Gegenwehr und dem beherzten Eingreifen Unbeteiligter, sodass keine weiteren Menschen verletzt wurden. Die Personalien von lediglich einer dieser zwei Frauen sind der Polizei bekannt. Die zweite muss sich vor dem Eintreffen der ersten Polizeibeamten vom Tatort entfernt haben. Die Ermittler bitten die Frau sowie Zeugen, deren Personalien und Angaben noch nicht aufgenommen worden sind, sich bei der "MK 709" unter Telefon 0211-8700 zu melden.

