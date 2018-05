Polizei Düsseldorf / Oberbilk - Randalierer beleidigt Passanten ...

Oberbilk - Randalierer beleidigt Passanten und leistet Widerstand - Festnahme - Untersuchungshaft

Düsseldorf - Oberbilk - Randalierer beleidigt Passanten und leistet Widerstand - Festnahme - Untersuchungshaft

Samstag, 19. Mai 2018, 21.25 Uhr

Nachdem ein 23 Jahre alter Mann Samstagabend in Oberbilk randaliert, Passanten beleidigt und anschließend erheblichen Widerstand bei seiner Festnahme geleistet hatte, schickte ihn ein Richter in Untersuchungshaft.

Zur Tatzeit fuhr eine Streife zu einem Einsatz an der Hüttenstraße/Sonnenstraße. Dort trafen die Beamten auf eine Zeugin, die Angaben zu einem aggressiven Mann machte, der mehrere Passanten beleidigt und diese auch tätlich angegriffen haben soll. Vor Ort konnten weder die Geschädigten, noch der Tatverdächtige angetroffen werden, sodass sich die Beamten in die Fahndung begaben. Kurze Zeit später griffen die Polizisten den Tatverdächtigen in Tatortnähe auf und hielten ihn an. Bei seiner Kontrolle reagierte er sofort aggressiv, beleidigte die Beamten und ging mit erhobenen Fäusten auf sie zu. Als er versuchte einen Beamten zu schlagen, wurde der Tatverdächtige zu Boden gebracht und gefesselt. Anschließend, während des Transportes und auf der Wache, trat er immer wieder nach den Polizisten und beleidigte sie. Glücklicherweise blieben die Beamten unverletzt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann am selben Tag in einem Hotel an der Lessingstraße und in einem Imbiss auf der Oberbilker Allee randaliert hatte. Der 23-jährige Polizeibekannte wurde festgenommen und bereits einem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

