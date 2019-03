Polizei Düsseldorf / Oberbilk - Überfall auf Juwelier scheitert - ...

Oberbilk - Überfall auf Juwelier scheitert - Verletzter Täter flüchtet ohne Beute - Fahndung und Ermittlungen dauern an

Düsseldorf - Oberbilk - Überfall auf Juwelier scheitert - Verletzter Täter flüchtet ohne Beute - Fahndung und Ermittlungen dauern an

Samstag, 30. März 2019, 10.15 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei fahndet nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann. Der Gesuchte wird verdächtigt, gestern Morgen in Oberbilk einen Juwelier überfallen zu haben. Durch die Gegenwehr der Angestellten scheiterte die Tat. Der Räuber wurde bei der Tatausführung verletzt und ist so möglicherweise jemand aufgefallen.

Nach den bisherigen Ermittlungen betrat der Täter am Morgen das Geschäft an der Kölner Straße und täuschte zunächst Kaufinteresse vor. Plötzlich zog er einen Elektroschocker und attackierte den 25-jährigen Angestellten. Der junge Mann ließ sich jedoch nicht einschüchtern und wehrte sich mit Schlägen gegen den Räuber. Ein weiterer Zeuge kam zur Hilfe und gemeinsam schlug man den etwa 1,75 Meter großen Räuber in die Flucht. Der Mann rannte in Richtung Sonnenpark (Sonnenstraße) ohne Beute davon. Am Tatort konten Blutspuren gefunden werden, die auf eine Verletzung des Räubers schließen lassen.

Der Mann war etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte einen Dreitagebart und wird als Südosteuropärer beschrieben. Er war mit einer grauen Tuchhose, einem hellem Hemd und einer Baskenmütze bekleidet.

Hinweis werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

