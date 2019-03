Polizei Düsseldorf / Perfider Raub in Pempelfort - Polizei sucht ...

Perfider Raub in Pempelfort - Polizei sucht Zeugen

Freitag, 29. März 2019, 12.15 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubes, der sich am Freitagmittag in Pempelfort ereignet hat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kamen eine 83 Jahre alte Frau und ihr 77-jähriger Begleiter am Freitagmittag, gegen 12.15 Uhr, zu ihrer Wohnung zurück. Im Hausflur, vor dem dortigen Aufzug, wurden sie dann von einem unbekannten Mann angegangen. Er schubste zunächst den 77-Jährigen beiseite und riss ihm mehrere Briefe aus der Hand. Dann schob er die im Rollstuhl sitzende Frau in den Aufzug und raubte ihr zeitgleich die Tasche, die sie in der Hand gehalten hatte. Mit seiner Beute flüchtete der hinterhältige Täter aus dem Haus. Die Opfer blieben körperlich unversehrt.

Aufgrund der Beschreibung erhoffen sich die Ermittler des Raubkommissariats nun Hinweise auf den Täter.

Beschreibung: Circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schwarze Hautfarbe, stämmige Figur, große kräftige Hände. Zur Tatzeit war er mit einer grünen Jacke bekleidet und trug einen auffälligen grünen "Anglerhut". Diesen hatte er so tief ins Gesicht gezogen, dass keine Angaben zum Alter des Täters gemacht werden können.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Mann am Freitagmittag im Bereich Jacobistraße, Jägerhofstraße, Gartenstraße, Feldstraße oder Hofgarten gesehen und kann weitere Hinweise geben. Diese nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

