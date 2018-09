Polizei Düsseldorf / Polizeieinsätze in der Altstadt - Aggressive ...

Polizeieinsätze in der Altstadt - Aggressive Gruppen greifen Beamte an - Ingewahrsamnahmen

Düsseldorf - Polizeieinsätze in der Altstadt - Aggressive Gruppen greifen Beamte an - Ingewahrsamnahmen

Gleich in beiden Nächten an diesem Wochenende wurden Polizisten von zwei unterschiedlichen aggressiven Personengruppen in der Düsseldorfer Altstadt angegriffen, die sich jeweils mit einem Gefangenen solidarisiert hatten. Die Beamtinnen und Beamten mussten teilweise Reizgas einsetzen oder mit dem Einsatzmehrzweckstock drohen.

Samstag, 29. September 2018, 1.25 Uhr

Zur Tatzeit hörten die Polizisten der Inspektion Mitte Schreie aus Richtung eines Lokals an der Ratinger Straße. Sofort eilten sie zu der Örtlichkeit und stellten fest, dass es kurz zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen war. Einer der Beteiligten zeigte sich bei Eintreffen der Beamten höchst aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Als die Polizisten ihm die Handfesseln anlegen wollten, griff er gezielt nach der Waffe eines Beamten, konnte diese jedoch, aufgrund des sofortigen Einschreitens des Polizisten, nicht aus dem Holster ziehen. Der weiterhin aggressive 32 Jahre Mann sollte zur Wache gebracht werden, als plötzlich eine Gruppe von mehreren Personen die beiden Beamten "umzingelte" und bedrohte. Einer der Männer versuchte die Polizisten zu Boden zu reißen und den Beschuldigten zu befreien. Nur durch hinzugerufene Unterstützungskräfte und durch die Androhung des Einsatzmehrzweckstocks, konnte die Situation vor Ort beruhigt werden. Der 32 Jahre alte Mann wurde in Gewahrsam genommen. Auch auf der Wache verhielt er sich aggressiv und beleidigte die Polizisten massiv.

Ein weiterer Mann, der an dem Versuch der Gefangenenbefreiung beteiligt war, wurde etwa eine Stunde später in Gewahrsam genommen, nachdem er Polizisten beleidigt und einem Beamten versucht hatte, in seinen Genitalbereich zu treten.

Sonntag, 30. September 2018, 2.30 Uhr

Eine Fußstreife der Düsseldorfer Polizei stellte vor einer Gaststätte am Rathausufer einen 23 Jahre alten Mann fest, der mit Flaschen um sich warf. Der Randalierer hatte zuvor aufgrund eines vorangegangenen Einsatzes einen Platzverweis für die Altstadt erhalten und sollte nun in Gewahrsam genommen werden. Der 23-Jährige baute sich vor den Polizisten in bedrohender Haltung auf und riss seine Arme in die Höhe, woraufhin die Beamten den Mann zu Boden brachten und ihm die Handfesseln anlegten. Zu diesem Zeitpunkt kam eine Personengruppe hinzu und versuchte, den 23-Jährigen zu befreien. Die Frauen und Männer bespuckten die Beamten, traten gezielt nach ihnen und versuchten den Aggressor wegzuziehen. Die Polizisten mussten Pfefferspray einsetzen und Unterstützung rufen. Mithilfe hinzugerufener Kräfte konnten drei Tatverdächtige in Gewahrsam genommen werden. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

OTS: Polizei Düsseldorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/13248 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_13248.rss2

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005 Fax: 0211-870 2008 http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de