Polizei Düsseldorf / Solingen - A 3 - Kradfahrer bei ...

Düsseldorf - ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Solingen - A 3 - Kradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt - Verkehrsstörungen

Freitag, 16. November 2018, 7.31 Uhr

Schwer verletzt wurde heute Morgen ein 17-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Solingen. Er war aus bislang unklarer Ursache auf einen vor ihm bremsenden Pkw aufgefahren. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Der junge Mann war gegen 7.30 Uhr mit seinem Zweirad auf der A 3 aus Richtung Köln kommend in Fahrtrichtung Arnheim unterwegs. Hinter der Anschlussstelle Solingen fädelte sich ein Baustellenfahrzeug aus einer Baustelle in den fließenden Verkehr ein. Dadurch kam es auf der Hauptfahrbahn zu einem größeren Rückstau aufgrund der abbremsenden Fahrzeuge. Der 17-Jährige erkannte dies offensichtlich zu spät und prallte mit seiner Honda gegen das Heck eines Daimler vor ihm. Der Zweiradfahrer wurde zu Boden geschleudert und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Hierbei kam es zu Einschränkungen und Sperrmaßnahmen, die Staus mit einer Länge von bis zu 10.000 Metern in beide Fahrtrichtungen zur Folge hatten.

