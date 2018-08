Polizei Düsseldorf / Straßenbahnunfall in Düsseltal - 17-jähriger ...

Straßenbahnunfall in Düsseltal - 17-jähriger Schüler verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Mittwoch, 29. August 2018, 7.48 Uhr

Bei einem Straßenbahnunfall in Düsseltal wurde heute Morgen ein 17-jähriger Schüler aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei war vor Ort und sicherte Spuren.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verließ der Jugendliche zur Unfallzeit die Straßenbahn der Linie U 72 in Richtung stadtauswärts an der Haltestelle Graf-Recke-Straße auf der Simrockstraße. Beim Überschreiten der Gleise beachtete er aus bislang ungeklärter Ursache den einfahrenden Zug des 25-jährigen Rheinbahnfahrers in Richtung Innenstadt nicht. Der Schüler wurde vorne von der Bahn erfasst und zu Boden geschleudert. Er kam zwischen Bahn und Bahnsteig zum Liegen, wurde jedoch nicht eingeklemmt oder überrollt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und befreite den jungen Mann. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Notfallseelsorger waren im Einsatz, um Zeugen zu betreuen.

